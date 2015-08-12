Анатолий Дымант , Владимир Новиков, Евгений Рыман — совместная выставка живописи и графики

7 февраля арт-отель Украина приглашает на открытие выставки живописи и графики Анатолия Дыманта, Владимира Новикова и Евгения Рымана.

Анатолий Дымант родился в Севастополе в 1985 году. Образование получил не совсем творческое — в области точных наук. Активно заниматься искусством Анатолий начал в 2006 году, и уже через несколько лет — в 2009-м состоялась его первая персональная выставка. Его работы значительно выделяются новизной и неординарностью творческого подхода. Картины Анатолия Дыманта сильно отличаются от работ классических жанров, тем не менее это свежее веяние в изобразительном искусстве, которое заставляет смотреть на вещи нестандартно.

Владимир Новиков — член Союза художников России, организатор Молодежного Объединения Художников в Севастополе и многих молодежных выставок, главный идеолог интернет-журнала «Брик-а-брак».

Мастер графики и акварельной живописи, Владимир Новиков отдаёт предпочтение сложным формализованным композициям, которые могут передать не просто отображение окружающего мира, а его чувственно-эмоциональную суть.

Художник Евгений Рыман — известный ялтинский художник, яркий представитель крымской школы живописи.

С 2009 года Евгений Рыман — заслуженный художник АР Крым. Лауреат премии АР Крым 2012.

Постоянно участвует в крымских и международных выставках и пленэрах.

Картины Евгения Рымана представлены в музеях и частных коллекциях Украины, России,Германии, Франции и Америки.

Живет и работает в Ялте.

Открытие в 17:00 в фойе Арт-отеля.

Выставка продлится до 20 февраля.