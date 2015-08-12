23 декабря в 17:00 в Малом зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) состоится открытие персональной выставки Надежды Михайловны Кавулич «Времена года».

Автор приглашает к диалогу посредством живописи, прекрасной, как цветы. В камерном зале вас ждут 10 полотен. Они восхищают красотой памятных моментов ― ярких или непритязательных, праздничных и будничных. Они очень личны и в тоже время удивительно универсальны. Они о том, как каждый из нас читает жизнь день за днем, год за годом, эпоху за эпохой. А, может, быть пишет… ароматами любимых цветов, звуком любимых голосов, строкой на полях дорожного альбома…

В программе этого творческого вечера ― авторский мастер-класс по прикладной каллиграфии. Желающие смогут создать оригинальную открытку с буквенной композицией.

Выставка проходит на библиотечной проектной платформе АЗЪБУКАРТ.

Регистрация на групповое посещение и мастер-класс по тел.: +7 978 023 81 29



Фото с сайта news.sevas.ua