Выставка акварелей Якова Басова

23 февраля в 17-00 в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) откроется выставка картин народного художника Украины, лауреата государственной премии Республики Крым Якова Басова «Севастополь – Ленинград – Крым – Россия».

Яков Басов – художник высокой нравственности и интеллекта, наполненный любовью к людям. Темы родной России, Крыма, Севастополя и Ленинграда незримо связаны в его творчестве.

Россия – всеобъемлющий образ Родины, который Яков Басов впитал, путешествуя от Якутии до Карпат, от Кольского полуострова до Черного моря, от любимого им Ленинграда до родной Алупки, от сурового моря Лаптевых до тепло-зеленого Азова.

Севастополь – город, где еще мальчиком он впервые увидел море и куда много раз возвращался своим творчеством, где работал на кораблях Черноморского флота и морских частей погранвойск, и который полюбил за его особый исторический, романтичный и мужественный образ.

Крым с его морями, горами, полями и виноградниками, лесами, садами и глубокими ущельями, с его удивительной историей и трудом жителей – крестьян, рыбаков, моряков, воинов, поэтов, художников и археологов, строителей и врачей – стали неиссякаемым источником вдохновения для талантливого художника.

В нынешнем году в «севастопольскую экспозицию» войдут несколько уже представлявшихся ранее зрителям картин, а также неизвестные доныне полотна.

Выставка картин Якова Басова в Севастопольском центре культуры и искусств продлится до 6 марта.



Фото Алексея Васильева crimeatime.blogspot.com