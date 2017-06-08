Выставка Александра Геннадьевича Завьялова «Чёрно-белая магия» в ЦГБ им. Толстого

11 июня в 12:00 ЦГБ им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) откроется персональная выставка художника, иллюстратора Александра Геннадьевича Завьялова «Чёрно-белая магия».

В экспозиции более 50 листов – станковая и книжная графика. Среди них как известные работы мастера, так и новые.

Серии «Пещерные города Крыма», «Святыни народов Крыма», «По России» привлекут особое внимание путешественников, краеведов. Серии иллюстраций не оставят равнодушными знатоков литературы и истории, романтиков… Однако в каждом рисунке, каждой иллюстрации столько искреннего наслаждения красотой, простого повествования о виденном и прожитом, что любой найдет в них для себя рассказ по сердцу.

Художник творит свою «чёрно-белую магию» пером и тушью, карандашом и акварелью, даже гелевая ручка становится в его руках «тростью скорописца»: он фиксирует, исследует, преображает, рассказывает. Его метод – вдумчивая детализация, умелая композиция, труд и наблюдательность. Его сюжетный спектр от энергичного, героического действа до неторопливого созерцания. Его талант – гармония реализма и фантазии, документальной визуализации и эмоциональной выразительности.

Выставка проходит в Информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал» Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого.

Начало в 12:00

Вход свободный

Контактный телефон для регистрации на экскурсию +7 978 023 81 29