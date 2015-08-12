Выставка Анатолия Дыманта

18 декабря 2016 - Просмотров: 83
Выставка Анатолия Дыманта

с 20 по 26 декабря в выставочном зале севастопольской организации «Союз художников России» (ул.Репина, 21) будет проходить персональная выставка севастопольского художника Анатолия Дыманта «14-16».

Анатолий Дымант родился в Севастополе в 1985 году. Образование получил не совсем творческое — в области точных наук. Активно заниматься искусством Анатолий начал в 2006 году, и уже через несколько лет — в 2009-м состоялась его первая персональная выставка.

На сегодняшний день он принял участие в многочисленных выставках на Украине, в России, Дании, Словакии, Германии, Тайване. В 2013 году Анатолий стал членом НСХУ, а также членом Профессионального союза художников России.

Его работы значительно выделяются новизной и неординарностью творческого подхода. Картины Анатолия Дыманта сильно отличаются от работ классических жанров, тем не менее это свежее веяние в изобразительном искусстве, которое заставляет смотреть на вещи нестандартно.

На выставке будут представлены работы в разных техниках за период 2014-2016 годы.

Открытие состоится 20 декабря в 17.00 в выставочном зале севастопольской организации «Союз художников России»

 
Фото с сайта news.sevas.com

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