Выставка «Бой часов раздастся скоро…»

19 декабря 2016 - Просмотров: 100
Выставка «Бой часов раздастся скоро…»

В большом зале Севастопольского художественного музея имени М.П. Крошицкого проходит выставка «Бой часов раздастся скоро…».

Дождь из конфетти и серпантинов, пышные юбки, талия Людмилы Гурченко, добрые шутки над советскими канцеляризмами и искристое ожидание Нового года под громкий смех, кружение в танце целой страны… в этом году исполняется 60 лет памятной фразе о «жизни на Марсе», а заодно и чудесному доброму фильму «Карнавальная ночь».

Поэтому в 10-ом новогоднем проекте в Художественном музее посетители смогут погрузиться в ностальгию по тем временам: неизменные новогодние украшения, традиция «Кремлевских ёлок» под звуки любимых песен, а главное – атмосфера, которую помогают создать современные художники и органично дополняют произведения из коллекции музея…

Для Севастополя 1956-й – год завершения восстановления города из руин: за 10 лет после окончания войны был заново отстроен центр, коллекция Художественного музея после долголетнего отсутствия вернулась из Симферополя… помогают вспомнить этот период произведения севастопольских художников М. Афанасьева, А. Москаленко, М. Шеметова из фондов музея.

Оставаясь людьми своего времени, художники, несомненно, вдохновлялись контрастом атмосферы разных эпох (1956-го и дня сегодняшнего): ламповые телевизоры и плазма, телефоны не в каждом доме, а теперь – в каждых руках… Как влияет на нас обилие «гаджетов»?, как меняется сам праздник, — порой среди ёлочной мишуры в оберточной бумаге хочется найти ответы и на серьезные вопросы или хотя бы задуматься, всё-таки, провожая старый год, принято подводить итоги.

В экспозиции выставки представлены работы и современных молодых авторов.

Выставка «Бой часов раздастся скоро…» продлится в музее до конца января.

 
Фото с сайта news.sevas.com

Выставки

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