Выставка братьев Либа в библиотеке им. Гайдара

В севастопольской детской библиотеке имени Гайдара проходит персональная выставка двух художников — братьев Валерия и Виталия Либа — под девизом «Мечтай, фантазируй, рисуй».

«Современные школьники получают недостаточно художественной информации — литература, живопись уступили место кино, рекламе, интернет-общению. Поэтому мы, преподаватели художественной школы, пытаемся искать способы знакомства подростков с искусством живописи и графики», — говорят севастопольские художники.

Школьники, придя на выставку, смогут увидеть разные работы: иллюстрации к произведениям русской и зарубежной классики, пейзажи родного города, этюды и наброски с натуры. Все работы выполнены в различных художественных техниках.

На выставке представлено около 30-ти работ — графика и панно-прорези из фанеры. Особое внимание привлекает гравюра на линолеуме — очень редкая ныне форма графики. Изображение вырезается на линолеуме резцами, потом на линолеум специальным валиком накатывается типографская краска, и изображение отпечатывается на листе бумаги. Процесс печати необычен ещё и тем, что в итоге изображение становится черно-белым и переворачивается зеркально. Таким методом, только гравируя на дереве, в древности выполняли иллюстрации к книгам.

Персональная выставка картин и гравюр братьев Либа продлится до сентября.

Источник news.sevas.com