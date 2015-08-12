Выставка «Великий и могучий, правдивый и свободный…»

21 февраля в библиотеке Культурно-информационного центра открывается книжная экспозиция «Великий и могучий, правдивый и свободный…», посвященная Дню родного языка.

Язык является настоящим ключом к драгоценному наследию прошлого, тонкий и гибкий инструмент, с помощью которого выражается человеческая мысль. Язык формирует сознание человека, его знание помогает расширить кругозор, глубже проникнуть в духовную культуру своего народа.

Этот праздник был введен в 1999 году по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО как напоминание о необходимости содействия развитию многонациональности языковой культуры.

Основу экспозиции составляют книги, в которых в простой и увлекательной форме раскрывается богатство изобразительных возможностей русского языка, его становление и развитие.

Всех, кто хочет овладеть искусством слова, научиться правильно и точно выражать свои мысли, кому интересно раскрыть тайну имен и географических названий ждут в библиотеке Ценnра. Выставка рассчитана на самый широкий круг читателей.