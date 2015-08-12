Выставка Владимира Адеева «Приглашение в страну Гринландию»

17 февраля в Малом зале ЦГБ им. Л. Н. Толстого состоится открытие персональной выставки Заслуженного художника Украины, члена Союза художников России, сотрудника Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Владимира Васильевича Адеева «Приглашение в страну Гринландию».

Владимир Адеев – абсолютно гриновский человек и художник. Романтик и лирик, он в то же время, мастер на все руки, инициатор самых разноплановых творческих начинаний, умеющий привести замысел к воплощению.

На экспозиции представлены более 40 графических и живописных работ мастера. Это оригинальный и прекрасно иллюстрированный «путеводитель» по городам удивительного мира, созданного писателем Александром Грином. Это художественное повествование о романтике и фантазии, преображающее реальный мир легендарного Севастополя.

Выставка проходит на библиотечной проектной платформе АЗЪБУКАРТ.

Открытие в 17:00.

Экспозиция работает в Малом зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51), выходной ― пятница.