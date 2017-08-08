Выставка вышитых картин в СЦКиИ

В Севастопольском центре культуры и искусств (Ленина, 25) проходит выставка вышитых картин рукодельниц городского клуба вышивальщиц «Moulin.net».

Натюрморты, сказочные персонажи, портреты, пейзажи, анималистические картины и многое-многое другое ждет гостей выставки под названием «Фантазии полет и рук творенье…».

Работы выполнены в разных техниках – счетным крестом, художественной гладью, вышивкой бисером и лентами.

Людмила Сильд, руководитель городского клуба вышивальщиц «Moulin.net»: «Одна такая работа может вышиваться несколько месяцев, полгода – и это минимум. Очень сложные схемы. Ведь здесь не просто нужно вдевать ниточку в иголку, чтобы вышить – вдевается сразу по две или три нити разного цвета, а потом делается всего один стежок. Одна из главных наших целей – это пропаганда нашего искусства. И мы очень радуемся, когда к нам приходят новые люди, интересуются, мы их учим тому, чего они еще не умеют, и все на добровольных началах. Мы хотим дарить красоту и любовь, которая есть в нас самих».

Выставка будет открыта для посещения ежедневно с 10-00 до 18-00.

Выставка продлится до 20 августа.

Фото с сайта news.sevas.com