Выставка «Героический тыл Севастополя» открывается на Сапун-горе

21 июля 2017 г. в Административном здании Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя на Мемориальном комплексе «Сапун-гора» состоится открытие выставки «Героический тыл Севастополя».

На выставке представлены материалы из фондов Музея, рассказывающие о жизни Севастополя в дни обороны города 1941–1942 гг., раскрывающие картину трудового подвига советского народа.

Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. ковалась не только теми, кто сражался на фронтах, но и тружениками тыла. В значительной степени благодаря тылу Севастополь держался 250 дней, приковав к себе колоссальные ресурсы неприятеля, задержав врага, рвущегося к Волге и Дону, сорвав замысел получения доступа к нефти Кавказа.

Экспонаты выставки расскажут о жизни в осажденном Севастополе, в частности, об Инкерманских штольнях, где на подземных заводах выпускали боеприпасы, шили обмундирование, жили и учились. Среди экспонатов, представленных на выставке «Героический тыл Севастополя» будут предметы, переданные Музею в 1982 г. Г.Н. Гарькушей.

В период обороны Севастополя лейтенант Григорий Николаевич Гарькуша разработал конструкцию 50-ти мм миномета, принятого на вооружение к 24-й годовщине Красной Армии и производившегося на спецкомбинате № 1 в Инкерманских штольнях.

Выставка «Героический тыл Севастополя» будет работать в Административном здании на Сапун-горе до 29 сентября 2017 г.

Выставка продлится до 29 сентября 2017 г.

Открытие выставки: 21 июля 2017 г. в 15:00

Информация по телефону: +7 (8692) 222-111 (доб. 114)