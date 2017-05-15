Выставка декоративно-прикладного творчества «Славянские родники»

20 мая на площади перед Культурно-информационным центром (Ул. П. Корчагина, 1) будет проходить выставка декоративно-прикладного творчества «Славянские родники»

На выставке участники объединения любителей декоративно-прикладного творчества представят работы, выполненные в различных техниках и направлениях.

Среди них: вышивка, канзашими, гончарные изделия, валяние, фриволите, роспись по дереву, витражная живопись, флористическая бижутерия, народная кукла, плетение кружев, изделия из кожи и многое другое.

Во время выставки для всех желающих будут проведены мастер-классы.

Начало в 10:00