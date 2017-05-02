Выставка «Живая память» в музее Крошицкого

5 мая в 16:00 в Севастопольском художественном музее им. Крошицкого состоится открытие выставки «Живая память» из фондов музея, посвященная тем, кто в тяжёлых испытаниях отстоял свободу, честь и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.

Обращаясь сегодня к тем незабвенным дням, мы испытываем чувство гордости за своих отцов, дедов и прадедов, чей героизм и величие духа навсегда останутся в памяти людей.

В экспозиции выставки представлено более тридцати произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Среди участников выставки художники-ветераны, для которых война – часть биографии: М.Ф.Чухланцев, М.П.Крошицкий, А.С.Смерчинский, Н.Ф.Бортников, З.И.Филиппов, П.М.Коломойцев, П.П.Мирошниченко, П.К.Столяренко…

Рядом с их работами экспонируются произведения мастеров послевоенного поколения. Их детские воспоминания и впечатления переплелись с рассказами родных, близких, участников войны и заставили по-своему посмотреть и осмыслить подвиги людей на фронте и в глубоком тылу. Среди них работы киевских художников: В.А.Мягкова, С.Н.Базилева, Г.А.Небожатко; севастопольских и крымских живописцев и скульпторов: А.И.Сухоруких, Н.В.Василенко, С.А.Чижа, Г.А.Арефьева, Т.П.Шаповаловой…

Настоящая выставка ещё раз убеждает зрителя в том, что чем дальше уходит в прошлое война, тем настойчивее выступает в сознании народа сила Памяти. Она идёт по дорогам жизни, воспитывает, учит сохранять мир.

Фото с сайта news.sevas.com