Выставка «Живопись вслепую» в ЦГБ Толстого

29 июня в 14:00 в Виртуальном Русском музее Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) откроется выставка «Живопись вслепую».

Эта выставка – сотворчество участников «Дней инклюзии в Севастополе», воплощение стремлений и увлечений, мечтаний и впечатлений, единый деятельный порыв к совершенствованию, общению. Авторы представленных картин – люди, смотрящие на мир не глазами, а сердцем. Они – инвалиды по зрению и те, кто осваивает новые способы коммуникации и самовыражения.

В экспозиции 12 картин, выполненных в реалистическом и авангардном стилях. Они про сны, ощущения, впечатления, про то, что дружба начинается с простого «привет!», а уважение начинается с умения видеть другого человека. Некоторые из представленных картин были созданы участниками и гостями «Дней инклюзии» в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого.

Выставка откроется перфомансом и мастер-классом «Невидимая галерея», которые проведут авторы проекта, художники Наталия и Борис Хохоновы (Екатеринбург).

Вход свободный

Контактный телефон для регистрации +7 978 023 81 29