Выставка «Жизнь — искусство» из коллекции О.Г. Ковалик в музее Крошицкого

9 августа в Севастопольском художественном музее им М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) состоится открытие выставки «Жизнь — искусство», на которой будут представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из коллекции О.Г. Ковалик

Выставка «Жизнь – искусство» отражает ту часть собрания О.Г. Ковалик, которая непосредственно связана и с ее писательскими «буднями», и с тем миром искусства, в котором она, волею судьбы, играла свою – не последнюю роль.

Собственно, новая экспозиция логически продолжает представленную в марте прошлого года выставку «Мир балета», приуроченную к выходу книги Ольги Григорьевны «Галина Уланова» (серия «ЖЗЛ»). Несколько работ, посвященных ее героиням – артисткам хореографического театра и, скажем шире, художественной интерпретации балетной темы, «перекочевали» в новое выставочное пространство.

Здесь следует отметить два изображения Галины Улановой в роли Джульетты, созданные в технике гравюры известным архитектором-художником, профессором МГХПУ имени С.Г. Строганова Ираидой Георгиевной Кадиной.

Обращают на себя внимание акварели на балетную тему, написанные Ирой Григорьевой – известным мастером-графиком, последователем великого акварелиста А.В. Фонвизина. Ее «воздушная» техника как нельзя лучше соответствует грациозной легкости изображаемых танцовщиц. Впрочем, в работах Григорьевой невесомость балерин всегда имеет «точку опоры» – ту душевную организацию, которая ремесло наполняет смыслом и вдохновением.

Представленные в экспозиции листы из графического цикла Нины Котёл «Шелковые ленты и пуанты» были созданы «по подсказке» О.Г. Ковалик. Эта известная московская художница специально для выставки написала две работы «Мир Ольги», в которых художественными средствами «подытожен» творческий путь Ольги Григорьевны. Интересен офорт «Карапузы Парижской Оперы» Луи Леграна, последователя Эдгара Дега, произведениями которого обделены российские музеи.

Ковалик никогда не подчиняла свои досуги коллекционированию. Некоторые произведения живописи и графики, фото и редких книг перешли к ней по наследству от славных семей Горчаковых – Хвостовых – Суворовых – Кузминых – Иващенко – Ефимовых. Например, два редких веера второй половины XIX века, подписанные французскими художникам – авторами композиции экранов. Или скажем, портретные зарисовки, сделанные Иваном Ефимовым и Ниной Симонович-Ефимовой во время интронизация Патриарха Алексия I (Симанского) в Московском Богоявленском кафедральном соборе 4 февраля 1945 года. Этот уникальный цикл дополнен письмом выдающегося скульптора Ивана Семеновича Ефимова и приглашением на концерт духовной музыки, данный в честь новоизбранного Патриарха.

Несомненно интересна книга «Купидоновы проказы», вышедшая в петербургском издательстве М.Г. Корнфельда в 19613 году. Автором ее является Анна Владимировна Ремизова-Васильева, сестра известного театрального художника Николая Ремизова. Свои графические работы она скрывала под псевдонимом «Миссъ», а эстетическим ориентиром для нее являлось творчество Константина Сомова и Обри Бёрдслея.

В собрание Ковалик входят ее портреты, написанные такими замечательными художниками, как заслуженный художник РФ, действительный член Российской Академии художеств Анатолий Слепышев, член-корреспондент Российской Академии художеств Лариса Наумова, ведущий московский живописец и арт-критик Владимир Сальников. Эти полотна являются творческим итогом тесного общения Мастера и его Модели, интерпретацией интересного им обоим образного мира.

Замечательные художественные результаты принесло сотрудничество О.Г. Ковалик и Елены Вильчуковой, создавшей цикл, посвященный священномученику Клименту Римскому. В экспозиции представлены различные по тематике работы севастопольской художницы.

Целый ряд книг О.Г. Ковалик посвящен севастопольским святыням. Поэтому на выставке логично смотрятся херсонесские фотографии известного мастера Александра Бурцева, эскиз росписи конхи церкви во имя Семи священномучеников Херсонесских, литографии XIX века, план и карта развалин древнего Херсонеса.

Несомненный интерес представляют документальные раритеты из собрания Ковалик. Это – автограф и машинописная рукопись митрополита Вениамина (Федченкова), бывшего епископа Севастопольского, и «Новый Завет», изданный в Синодальной типографии в 1914 году, с дарственной надписью священномученика протопресвитера Александра Хотовицкого Алексею Кузмину, двоюродному деду О.Г. Ковалик.

Член Союза писателей России Ольга Григорьевна Ковалик рассматривает эту выставку как своеобразный «отчет» перед горячо любимым ею городом-героем Севастополем. Она надеется, что экспозиция доставит посетителям не только эстетическую радость, но и подтолкнет к размышлению о месте искусства в жизни каждого человека.

Фото с сайта news.sevas.com