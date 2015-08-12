3 февраля в 16:00 часов в залах Севастопольского художественного музея впервые откроется персональная выставка Ирины Домбровской.

Домбровская Ирина Александровна — живописец, график, дизайнер, «Мастер народного творчества», член Творческого союза художников и искусствоведов «Академия абстракционизма». С 1995 – участвует в выставках библиотеке на Восставших, Симферопольском художественном музее, Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого, проекте «1-10» в галерее «Арта», арт-кафе «Мадам Шоко», галерее «UA» в гостинице «Украина», Дом Кофе и т.д. Всего свыше 400 выставок «Академии Абстракционизма»

Яркая личность и в жизни, и в творчестве, открытая для всего нового, дарит окружающим заряд позитива и хорошего настроения.

11 февраля в 14:00 член Творческого союза художников и искусствоведов «Академия абстракционизма» Ирина Домбровская на своей персональной выставке «Территория свободы» проведет мастер-класс по изготовлению объектов «Живопись 3D».