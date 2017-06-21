Выставка картин Наны Деменковой в арт-отеле Украина

21 июня в 17:00 в галерее абстракционизма Арт-отеля «Украина состоится открытие персональной выставки картин Наны Деменковой.
Сказочные обитатели акриловых и акварельных миров Наны Деменковой любимы и детьми и взрослыми. И если бы история искусства знала такое направление как волшебный символизм, Нану можно было бы назвать ярким его представителем.
Персональные выствки:
2015 галерея «Зеленая пирамида», Севастополь
2014 Севастопольский Художественный музей им Крошицкого, персональная выставка в рамках экспозиции издательства «Мастер-класс», презентация книги «Жила-была одна планета».
2013 Мультимедийный центр Русского музея филиал Саратовского экономического университета в г.Севастополь
2012-2013 Донецкий областной художественный музей
(в рамках выставки «Эстетическое воспитание. Детская картинная галерея» )
2011,2012 кафе «Альбатрос», кафе «Безумное чаепитие», Севастополь
2010-2011 Галерея «Гольфстрим», Киев, новогодняя экспозиция картин
2009,2010 Киевский чайный клуб
2007 арт-кафе «Антресоль», Киев
2006 Галерея «Дім Миколи», г. Киев.
2006 Галерея «Март», г. Севастополь.
2002 Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов «Изнанка».
Вход свободный.