Выставка картин Наны Деменковой в арт-отеле Украина

21 июня в 17:00 в галерее абстракционизма Арт-отеля «Украина состоится открытие персональной выставки картин Наны Деменковой.

Сказочные обитатели акриловых и акварельных миров Наны Деменковой любимы и детьми и взрослыми. И если бы история искусства знала такое направление как волшебный символизм, Нану можно было бы назвать ярким его представителем.

Персональные выствки:

2015 галерея «Зеленая пирамида», Севастополь

2014 Севастопольский Художественный музей им Крошицкого, персональная выставка в рамках экспозиции издательства «Мастер-класс», презентация книги «Жила-была одна планета».

2013 Мультимедийный центр Русского музея филиал Саратовского экономического университета в г.Севастополь

2012-2013 Донецкий областной художественный музей

(в рамках выставки «Эстетическое воспитание. Детская картинная галерея» )

2011,2012 кафе «Альбатрос», кафе «Безумное чаепитие», Севастополь

2010-2011 Галерея «Гольфстрим», Киев, новогодняя экспозиция картин

2009,2010 Киевский чайный клуб

2007 арт-кафе «Антресоль», Киев

2006 Галерея «Дім Миколи», г. Киев.

2006 Галерея «Март», г. Севастополь.

2002 Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов «Изнанка».

Вход свободный.