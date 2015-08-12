Выставка «Красная Армия всех сильней»

Искусство каждой эпохи, каждого народа искало и находило своего героя. Вызванное к жизни революцией, закалённое битвами гражданской войны советское искусство с первых шагов обратилось к образу защитника, солдата, отстаивающего народную власть. Он победил в революционных боях, он пришёл строить новую жизнь. И когда ему была навязана война – вновь стал воином в самой жестокой из всех войн, пережитых человечеством. Он с честью и легендарной стойкостью прошёл через все испытания, прославил свою страну и свой народ перед всем миром. И на всём этом историческом пути советское искусство шло рядом со своим героем, любовно воспевая его. В образе солдата определились черты героя советского времени и героя дня сегодняшнего, история которого продолжается по сей день.

Среди праздников, доставшихся нам по наследству от Советского Союза, особенно почитаем «День Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ)», который сейчас мы именуем «Днём защитника Отечества».

20 февраля Севастопольский художественный музей приглашает жителей и гостей города на выставку тематического плаката из фондов музея «Красная Армия всех сильней».

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