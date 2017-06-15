Выставка «Крымские берега» в музее Крошицкого

19 июня в 16:00 Севастопольский художественный музей им. Крошицого (пр. Нахимова, 9) приглашает на открытие выставки «Крымские берега», посвященную юбилеям М.А.Волошина и К.Ф.Богаевского (из фондов музея и частного собрания)

В гранитах скал – надломленные крылья.

Под бременем холмов – изогнутый хребет.

Земли отверженной – застывшие усилья.

Уста Праматери, которым слова нет!

М.Волошин

В Севастопольском художественном музее им. М.П.Крошицкого открывается юбилейная выставка «Крымские берега» двух, пожалуй, самых крымских художников К.Ф.Богаевского и М.А.Волошина. Выставка камерная — ведь в экспозиции представлено всего лишь 35 графических произведений из собраний музея и частной галереи «Арт-бульвар»: акварели, литографии, рисунки углем и сангиной, созданные в первое десятилетие и 30-е годы XX века. Она, несомненно, привлечет внимание ценителей искусства и неискушенного зрителя сложным образным миром и высочайшим «техническим» мастерством работ этих замечательных мастеров. Эти графические листы позволяют каждому из нас в нынешнее суетное время обратиться к философским и историческим проблемам, помогают, отойдя от обыденности и внешних банальных красот, задуматься о вечности и ценности мгновения, о прошлом древней крымской земли и… о самих себе.

тел.: (8692) 54-31-25