Выставка к 100-летию со дня рождения В.Д. Бернадского и В.П. Цветковой

7 февраля 2017 - Просмотров: 34
Выставка к 100-летию со дня рождения В.Д. Бернадского и В.П. Цветковой

8 февраля в Севастопольском художественном музее им. Крошицкого состоится открытие выставки, посвященной 100-летию со дня рождения известных крымских живописцев, народных художников Украины В.Д. Бернадского и В.П. Цветковой.

Картины Валентина Даниловича Бернадского и Валентины Петровны Цветковой украшают многие музеи Крыма и частные коллекции России и Украины… Севастополь тоже может гордиться произведениями этих выдающихся крымских художников, которые находятся в собрании художественного музея им. М.П. Крошицкого. Часть из этих полотен представлена на выставке, посвященной вековому юбилею со дня рождения, дополненной работами из частных коллекций.

Объединяет В.Д. Бернадского и В.П. Цветкову многолетняя и преданная любовь к Крыму с его живописными ландшафтами, удивительной светоносностью и прозрачностью воздуха. Приехав однажды на полуостров, покоренные его южным солнцем, теплым морем, цветущими полями, они решили остаться здесь навсегда. Валентин Данилович и Валентина Петровна по праву считаются одними из основателей современной крымской живописной школы.

Получив классическое художественное образование, каждый из них умело сочетал в своем творчестве традиции русской реалистической школы и пленэрной живописи. В работах, создаваемых на открытом воздухе, простой, будничный мотив часто преображается всепроникающим подвижным светом, который вносит в картину ощущение праздничности. В портретах, натюрмортах, тематических картинах и особенно в пейзажах отразилась увлеченность художников импрессионизмом, главной задачей которого является стремление наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости. А где же, как ни в Крыму, можно наблюдать краски природы во всей их чистоте, звучности и яркости!

И Бернадского, и Цветкову привлекала жизнь во всех ее проявлениях, а конкретные впечатления от увиденного они с большой эмоциональностью «выплескивали» на холсте. В одном из последних интервью В.Д. Бернадский сказал: «Я хочу «заразить» окружающих любовью к красоте, которую испытываю ежеминутно. А через нее придет понимание правды жизни». Эти слова в полной мере отражают и творческую позицию В.П. Цветковой.

Открытие выставки в 16:00.

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