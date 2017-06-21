Выставка литографического портрета на Проспекте Победы

21 июня в 15-00 в Общественном центре (пр. Победы, 38) по инициативе Нахимовского отделения Союза женщин России при поддержке Нахимовского муниципального округа состоится выставка литографического портрета в рамках мероприятий в честь 230-летия путешествия по Крыму императрицы Екатерины Второй.

На выставке будут представлены уникальные экспонаты 19 века из частной коллекции литографического портрета российских императоров, государственных, военных и политических деятелей Российской Империи, а лекцию-экскурсию проведет лично автор выставочной программы-владелец коллекции.

Выставка состоится в Общественном центре, пр. Победы, 38 (остановка «Виктория», дом, где находится библиотека и парикмахерская)

Время проведения выставки:

21.06.17 — в 15-00 час.

22.06.17 — в 12-00 час.

Вход свободный