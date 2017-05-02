Выставка «Многоуважаемый Карл Казимирович» в Херсонесе

2 мая сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» подготовили новую выставку «Многоуважаемый Карл Казимирович» в рамках проекта «Исторический вернисаж» к 170-летию со дня рождения выдающегося археолога.

На 2 мая 2017 г. приходится знаменательный юбилей – 170 лет со дня рождения основателя Херсонесского музея Карла Казимировича Косцюшко-Валюжинича (1847–1907). Заслуги археолога общепризнанны, его имя с почтением произносится потомками в течение уже нескольких десятилетий. Раскопки Херсонеса, предпринятые им более 100 лет тому назад, положили начало систематическому изучению истории древнего города.

Его неиссякаемое трудолюбие и безграничная любовь к Херсонесу заложили основы широко известного музея, особо ценного объекта культурного наследия федерального значения Российской Федерации и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По инициативе и благодаря усилиям К.К. Косцюшко-Валюжинича в Херсонесе был организован музей «Склад местных древностей», который вмещал материалы, обнаруженные при раскопках Херсонеса, и в котором с 1892 г. велся учет посетителей.

Двойному юбилею – 125-летию Херсонесского музея и 170-летию его основателя – посвящена новая выставка «Многоуважаемый Карл Казимирович» в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический», которая начинает свою работу в день рождения Карла Косцюшко-Валюжинича.