Выставка «НеВинные ангелы»
20 декабря в винном клубе «Le Terroir Sevastopol» (ул. Большая Морская 7) откроется самая новогодняя выставка «неВинные ангелы».
До Нового года остается две недели, настает время выбирать подарки и загадывать желания, время, когда особенно верится в чудеса. Именно такую атмосферу удалось создать авторам выставки, где каждая работа рассказывает о волшебстве.
Живопись, графика, произведения декоративно-прикладного искусства молодых севастопольских художников — в экспозиции представлено более 20 работ.
Среди авторов Нана Деменкова, Оксана Домнина, Елена Мелькова, Руслан Микаилов, Дана Тулей, Адриан Устинов, Ксения Хидаева, Мария Шубина.
Кроме этого, планируется мастер-класс по росписи деревянных ангелочков, а также каждый желающий сможет создать своего особенного ангела из бумаги и разрисовать его на свой вкус. Этими фигурками можно украсить елку или просто подарить родным и близким.
А еще каждый посетитель сможет стать героем картин — художники будут рисовать скетчи весь вечер.
Открытие выставки в 19:00.