Выставка «НеВинные ангелы»

А еще каждый посетитель сможет стать героем картин — художники будут рисовать скетчи весь вечер.

Кроме этого, планируется мастер-класс по росписи деревянных ангелочков, а также каждый желающий сможет создать своего особенного ангела из бумаги и разрисовать его на свой вкус. Этими фигурками можно украсить елку или просто подарить родным и близким.

До Нового года остается две недели, настает время выбирать подарки и загадывать желания, время, когда особенно верится в чудеса. Именно такую атмосферу удалось создать авторам выставки, где каждая работа рассказывает о волшебстве.

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