Выставка «Открывая Херсонес: архивные и библиографические материалы конца XVIII – середины XIX века»

Государственнй археологический музей-заповедник «Херсонес таврический» приглашает всех желающих посетить выставку «Открывая Херсонес: архивные и библиографические материалы конца XVIII – середины XIX века» в выставочном зале здания Византийской экспозиции на втором этаже.

19 мая 1888 года Императорской Археологической комиссией были начаты систематические раскопки в Херсонесе. Однако первые попытки изучения Херсонеса были предприняты еще в конце XVIII века, сначала путешественниками и естествоиспытателями, затем археологами-любителями, и, наконец, членами ученых сообществ. Первые документальные упоминания о проведении археологических работ в Херсонесе лейтенантом Карлом Крузе по поручению главнокомандующего Черноморским флотом Алексея Самуиловича Грейга относятся к 1827 году. Шестьдесят лет раскопок, несмотря на их бессистемность, случайный или периодический характер, не могли не дать результатов. Именно этой странице в летописи изучения Херсонеса посвящена выставка «Открывая Херсонес: архивные и библиографические материалы конца XVIII – середины XIX века».

На выставке представлены планы и чертежи из собрания научного архива музея-заповедника и книжные памятники конца XVIII – начала XIX века из научной библиотеки музея-заповедника и Государственной публичной исторической библиотеки России, рассказывающие о первых шагах изучения местности Херсонеса и Гераклейского полуострова. Особое внимание привлекает оригинальная копия плана Гераклейского полуострова 1786 г., план Херсонеса 1844 г., а также издания двухсотлетней давности трудов П.И. Сумарокова, С. Богуш-Сестренцевича, Л.С. Вакселя.

Центральное место в деле изучения Херсонеса в это время занимает семья Уваровых. Алексей Сергеевич, исследователь крупного христианского храма, названного в его честь «Уваровской базиликой», и его супруга Прасковья Сергеевна, поборница интересов Херсонеса, сыграли огромную роль в изучении и сбережении памятников городища. На выставке, которая была открыта вместе с Уваровскими чтениями, проходившими в Херсонесе 20-22 сентября, представлены копии документов из отдела письменных источников Государственного исторического музея, рассказывающие об организации работ графа Уварова в 1853 году, благодаря чему его имя вписано в летопись исследования Херсонеса.

Посетители музея-заповедника смогут познакомиться с этими и многими другими материалами на выставке – оригинальными автографами семьи Уваровых, в том числе и в книге для посетителей музея, иллюстративными материалами, книжными изданиями того времени об изучении Херсонеса, картами и чертежами.

Выставка работает в малом выставочном зале византийской экспозиции и продолжит свою работу до 1 октября 2017 года.

Вход свободный.

Фото с сайта chersonesos-sev.ru