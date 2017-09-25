Выставка «Открывая Херсонес: архивные и библиографические материалы конца XVIII – середины XIX века»

25 сентября 2017     39
Выставка «Открывая Херсонес: архивные и библиографические материалы конца XVIII – середины XIX века»

Государственнй археологический музей-заповедник «Херсонес таврический» приглашает всех желающих посетить выставку «Открывая Херсонес: архивные и библиографические материалы конца XVIII – середины XIX века» в выставочном зале здания Византийской экспозиции на втором этаже.

19 мая 1888 года Императорской Археологической комиссией были начаты систематические раскопки в Херсонесе. Однако первые попытки изучения Херсонеса были предприняты еще в конце XVIII века, сначала путешественниками и естествоиспытателями, затем археологами-любителями, и, наконец, членами ученых сообществ. Первые документальные упоминания о проведении археологических работ в Херсонесе лейтенантом Карлом Крузе по поручению главнокомандующего Черноморским флотом Алексея Самуиловича Грейга относятся к 1827 году. Шестьдесят лет раскопок, несмотря на их бессистемность, случайный или периодический характер, не могли не дать результатов. Именно этой странице в летописи изучения Херсонеса посвящена выставка «Открывая Херсонес: архивные и библиографические материалы конца XVIII – середины XIX века».

На выставке представлены планы и чертежи из собрания научного архива музея-заповедника и книжные памятники конца XVIII – начала XIX века из научной библиотеки музея-заповедника и Государственной публичной исторической библиотеки России, рассказывающие о первых шагах изучения местности Херсонеса и Гераклейского полуострова. Особое внимание привлекает оригинальная копия плана Гераклейского полуострова 1786 г., план Херсонеса 1844 г., а также издания двухсотлетней давности трудов П.И. Сумарокова, С. Богуш-Сестренцевича, Л.С. Вакселя.

Центральное место в деле изучения Херсонеса в это время занимает семья Уваровых. Алексей Сергеевич, исследователь крупного христианского храма, названного в его честь «Уваровской базиликой», и его супруга Прасковья Сергеевна, поборница интересов Херсонеса, сыграли огромную роль в изучении и сбережении памятников городища. На выставке, которая была открыта вместе с Уваровскими чтениями, проходившими в Херсонесе 20-22 сентября, представлены копии документов из отдела письменных источников Государственного исторического музея, рассказывающие об организации работ графа Уварова в 1853 году, благодаря чему его имя вписано в летопись исследования Херсонеса.

Посетители музея-заповедника смогут познакомиться с этими и многими другими материалами на выставке – оригинальными автографами семьи Уваровых, в том числе и в книге для посетителей музея, иллюстративными материалами, книжными изданиями того времени об изучении Херсонеса, картами и чертежами.

Выставка работает в малом выставочном зале византийской экспозиции и продолжит свою работу до 1 октября 2017 года.
Вход свободный.

Фото с сайта chersonesos-sev.ru

Метки: 
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике Выставки


В Севастополе проходит «ХХ Традиционный Академический Севастопольский пленэр» В Севастополе проходит «ХХ Традиционный Академический Севастопольский пленэр»

25 сентября Арт-отель «Украина», Творческое объединение южно-русских художников (ТОЮРХ), при поддержке Главного Управления культуры г. Севастополя объявляют о начале «ХХ Традиционного Академического Севастопольского пленэра». За 20 лет пленэр стал известным далеко за пределами Севастополя и Крыма. В разное время в нём принимали участие одни из лучших художников России, Украины, мастера из стран дальнего зарубежья. На… читать »

"Прекрасное далёко" - выставка работ учащихся Севастопольской художественной школы «Прекрасное далёко» — выставка работ учащихся Севастопольской художественной школы

25 сентября в малом холле арт-отеля «Украина» (пл. Ушакова) открылась выставка работ учащихся Севастопольской художественной школы «Прекрасное далёко». На выставке нашли своё место графические эксперименты, пленэрные работы и многое другое. Каждая работа — это маленький шедевр изобразительного искусства, отзеркаливающий окружающий мир ясным детским сознанием, не запылённый взрослой суетностью. Экспозиция объединила лучшие работы и они нисколько… читать »

«Точка схода» Выставка графики Владимира и Виктора Новиковых в музее Крошицкого «Точка схода» Выставка работ Владимира и Виктора Новиковых в музее Крошицкого

21 сентября в 16.00 Севастопольский Художественный музей им. М.П.Крошицкого приглашает на открытие выставки произведений талантливых севастопольских художников Владимира и Виктора Новиковых. Владимир и Виктор Новиковы — родились в Севастополе в 1980г. В 2006г. вместе закончили закончили Харьковскую Государственную Академию Дизайна и Искусств. После чего Виктор переехал в Сергиев Посад, поступил в Иконописную Школу при МДА,… читать »

Открытие выставки "Гравюра" в ЦГБ им. Л. Толстого Открытие выставки «Гравюра» в ЦГБ им. Л. Толстого

14 сентября в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого (Ленина, 51) откроется выставка «Гравюра». В экспозиции представлено 16 листов, выполненных севастопольскими художниками, педагогами Севастопольской художественной школы Еленой Соповой, Юлией Константиновой, Зинаидой Гурьевой и Еленой Смолийв в техниках линогравюра, монохромная и цветная гравюра на картоне. Несмотря на широкий творческий диапазон и индивидуальность каждого… читать »

«VII Биеннале классического абстракционизма» в музее Крошицкого «VII Биеннале классического абстракционизма» в музее Крошицкого

7 сентября в 16:00 в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого (Нахимова, 9) состоится торжественное открытие выставки к 145-летию Пита Мондриана «VII Биеннале классического абстракционизма» «VII биеннале классического абстракционизма» посвящена 145-летию со дня рождения голландского художника Пита Мондриана (1872-1944), который является родоначальником логического («интеллектуального») абстракционизма. Эта выставка продолжает линию отцов-основателей абстрактной живописи: В. Кандинский, К…. читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info