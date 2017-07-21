Выставка «Подводные мастера Черного моря» в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя

29 июля в 11:00 в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоится (ул. Ленина, 35) открытие выставки «Подводные мастера Черного моря».

Выставка приурочена к празднованию Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации и старту конкурса по водолазному многоборью «Глубина-2017» в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2017», который пройдет в Севастополе со 2 по 9 августа.

Выставка создана на основе фондовой коллекции Музея, при участии учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ) 907-го Объединенного учебного центра ВМФ, историка П.А. Боровикова, общественной организации «Эпрон-клуб».

День Военно-Морского Флота один из любимейших праздников севастопольцев и гостей города. Эта дата – уважение к доблести моряков-черноморцев, в том числе и водолазных специалистов флота.

Соревнования водолазов в рамках Международных армейских игр, которые проводятся с 2016 г. в Севастополе на базе учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ) 907-го Объединенного учебного центра ВМФ способствуют активизации международного сотрудничества города и флота.

Фотографии и документы, предметы со дна моря, водолазное снаряжение расскажут об основных этапах зарождения и развития водолазного дела на Черном море, деятельности легендарной Экспедиции подводных работы особого назначения, участии водолазов Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., послевоенном развитии глубоководных спусков. Один из разделов выставки посвящен истории водолазной школы, основанной в 1882 г. в Кронштатде. Школа с 1924 г. находится в Севастополе, за свою историю подготовила более 80 тыс. водолазных специалистов. Ныне ее традиции продолжает учебный центр (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ) 907-го Объединенного учебного центра ВМФ.

Среди экспонатов выставки наибольший интерес представляют фотодокументы о судоподъемах ЭПРОНа 1920–1930-х гг., водолазный шлем, материалы о легенде водолазного дела Ф.А. Шпаковиче, главном водолазном специалисте ЭПРОНа в 1923–1929 гг., начальнике Балаклавского Военно-морского водолазного техникума в 1931 –1938 гг. Всего в экспозиции представлены более 100 экспонатов.

Выставка продолжит свою работу до 29 августа 2017 г.

Информация по телефону: +7 (8692) 222-111 (доб. 114)