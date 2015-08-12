Выставка «Посвящение любимым»
3 марта в 16.00 Севастопольском Художественном музее им. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) откроется праздничная, яркая, разнообразная выставка «Посвящение любимым».
Любимым – женам, матерям, дочерям, соратницам мужчины кинут к ногам букеты цветов, берега и города, любовь и нежность. В каждом полотне сквозят восхищение и признательность женщине-матери, женщине-труженице, прекрасной и премудрой, умеющей и на рояле сыграть, и самоварчик поставить.
Особая статья – женщина с палитрой в руках. Сумевшая сохранить в себе девочку с распахнутыми глазами, не устающую ежедневно заново открывать мир, стойко перешагивающая через бытовые трудности, она парит в своем творчестве, растворяясь в цвете, изгибаясь в линии, объясняясь со временем языком лирики или притчи, романтики или мечты.
В выставке примут участие члены Севастопольской организации Союза художников России и кандидаты.
Справки по телефонам: +7(8692) 54-31-25, +7 (978) 061 66 08