Выставка посвященная 125-летию со дня рождения Паустовского «Вся жизнь — в написанных книгах»

31 мая исполняется 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского. Специально к этой дате в библиотеке Культурно-информационного центра (ул. П. Когчагина, 1) была открыта книжная экспозиция «Вся жизнь – в написанных книгах».

Константин Георгиевич Паустовский вошёл в русскую литературу как автор замечательных книг о русской природе. Как художник И.И. Левитан выразил в своих живописных полотнах обаятельную прелесть среднерусского пейзажа, так и писатель К.Г. Паустовский в своих книгах раскрыл скромную и задушевную красоту России. Он стал подлинным поэтом и певцом неповторимой природы.

Свою книгу «Золотая роза» автор предваряет замечательными словами Оноре Бальзака: «Всегда следует стремиться к прекрасному». Собственно, этот девиз Паустовский пронёс через всё творчество, каждой строчкой напоминая читателю, что жизнь может быть прекрасной, если не пройти мимо всего, что добрым светом отражается в душе.

Никогда не прекращавшаяся работа духа, щедрость творческой самоотдачи были тем главным, на чем основано нравственное влияние личности Константина Паустовского при его жизни и эстетическое воздействие книг, оставленных писателем нам в наследство.

В своем творчестве Паустовский часто обращался к детской аудитории, создавая для нее сказки, рассказы, повести. Он старался привить детям ответственность к природе и ее красоте. Зерна романтики с большой щедростью рассыпаны в маленьких рассказах Паустовского о детях. Атмосфера доброты, юмора наполняет рассказы и сказки Паустовского о животных. Общение людей с животными должно строиться на основе любви и уважения, убежден писатель. Если же этот принцип нарушается — как в сказке «Теплый хлеб» (1945), — то могут произойти самые страшные события. Характерная черта сказок Паустовского — искусное смешение реального и чудесного. Истории, рассказанные Паустовским, трогают душу ребенка. Герои произведений запоминаются навсегда. А сам писатель для многих маленьких читателей становится другом, образцом для подражания.

В середине 1950-х годов к Паустовскому пришло мировое признание. Константин Георгиевич получил возможность путешествовать по Европе. Он побывал в Болгарии, Чехословакии, Польше, Турции, Греции, Швеции, Италии и других странах. Впечатления от этих поездок легли в основу рассказов и путевых очерков 1950-1960-х годов: «Итальянские встречи», «Мимолетный Париж», «Огни Ла-Манша» и др. Его книги тоже путешествовали, будучи переведены на многие европейские языки. Неслучайно в 1965 году он наряду с Михаилом Шолоховым был выдвинут на Нобелевскую премию.

Человечность, тепло и красота его писательского языка, глубина и образность повествования — непосредственно шли от сердца автора к сердцу читателя. Тронули они и Марлен Дитрих, которая приехала в СССР в 1963 году. На вопрос сопровождающего, что бы она хотела посмотреть в Москве, актриса ответила: «Я бы хотела увидеть писателя Константина Паустовского. Это моя мечта много лет!». Паустовского нашли в больнице – долго уговаривали и привезли на сцену Центрального дома литераторов, где выступала Дитрих. Через минуту к очень немолодому прозаику вышла она, упала перед ним на колени и, схватив его руку, поцеловала, не скрывая слёз. Потом, когда все пришли в себя, она рассказала, что среди других прочитала в переводе рассказ К.Паустовского «Телеграмма». «С тех пор я чувствовала как бы некий долг — поцеловать руку писателя, который это написал. И вот — сбылось! Я счастлива, что успела это сделать»…

Чтобы иметь право писать, нужно хорошо знать жизнь, — решил еще юношей будущий писатель и отправился в путешествие по стране, жадно вбирая впечатления. Впервые побывал писатель в Крыму 14 летним мальчишкой. Он был заворожен красотой Севастополя, Ялты, Алушты. Пройдет время, и в его произведениях мы увидим описание Алушты в рассказе «Лихорадка». Крым стал для него «землёй покоя, размышлений и поэзии». Произведения писателя, написанные здесь, наполнены свежестью, радостью жизни, счастьем.

Снова довелось побывать писателю в Крыму в 1916 году. Он посещает Бахчисарайский дворец, осматривает Чатыр — Даг, Чуфут-Кале, начинает работать над романом «Романтики». Странствия привели Константина Георгиевича в Коктебель, где он познакомился и подружился с вдовой Максимилиана Волошина, потом в Старый Крым, который очаровал писателя. В 1934 году Константин Георгиевич приезжает в Старый Крым поклониться могиле Александра Грина, здесь же знакомиться с женой Грина — Ниной Николаевной. В Старом Крыму К.Паустовским были написаны статьи о любимом писателе: «Волшебник», «Жизнь Александра Грина».

В 1933- 1934 годах он живет в Севастополе, собирает материал для книги о Крыме, его истории, природе, быте. В 1936 году работа над повестью «Черное море» была закончена. В повесть «Чёрное море» писатель вставил маленькую новеллу «Сказочник», посвящённую Александру Грину и месту его последнего приюта в Старом Крыму. Именно в «Чёрном море» Константин Паустовский впервые открыто вступился за доброе имя кумира своей юности.

Крымскими мотивами пестрят романы «Романтика», «Блистающие облака», «Дым отечества», автобиографическое шестикнижие «Повесть о жизни». Крымской темой наполнены рассказы «Морская прививка», «Парусный мастер», «Бриз», «Черноморское солнце», «Песчинка». Феодосийские впечатления легли в основу рассказов «Потерянный день», «Робкое сердце», коктебельские отражены в «Умолкнувшем звуке», «Синеве», «Встрече».

В 2005 году в Старом Крыму был открыт мемориальный музей писателя. Домик на улице Карла Либкнехта принадлежал медсестре Вере Романовне Олейниковой (Рутковской), у которой писатель снимал две изолированные комнаты. К.Паустовский останавливался в этом доме в 1938 и в 50-х гг. прошлого столетия.

В музее представлены подлинные вещи из интерьеров трёх старокрымских домов, в которых останавливался Константин Георгиевич, и дома в Коктебеле. В экспозиции собраны архивные документы, письма, сведения о жизни и творчестве писателя, вещи, которыми он пользовался и большое число фотографий из личного архива семьи.

В последнее воскресенье мая в Доме-музее Паустовского собираются поэты, барды, художники, чтобы вспомнить писателя, научившего нас ценить каждый миг жизни, радоваться красоте мира.

На выставке представлены произведения Константина Георгиевича Паустовского, литература о его жизни и творчестве. Познакомиться с книжной экспозицией читатели смогут с 31 мая по 12 июня 2017 года с 10.00 до 17.00 в дни работы библиотеки.