Выставка, посвящённая Элле Соломоник в Херсонесе

21 июня в Херсонесском музее открылась стендовая выставка в рамках проекта «Исторический вернисаж», посвящённая Элле Соломоник.

11 июня 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения известного историка, выдающегося эпиграфиста современности, профессора Эллы Исааковны Соломоник (1917-2005).

Элла Исааковна на протяжении ряда лет была руководителем эпиграфического отряда Херсонесской археологической экспедиции, являлась инициатором воссоздания в Херсонесском музее античного лапидария (от лат. «камень», собрание образцов древней письменности на камне), где хранились греческие и латинские памятники, обнаруженные при раскопках Херсонесского городища.

На базе Херсонесского лапидария Э. И. Соломоник проводила семинары и лекции по эпиграфике для студентов университетов Петербурга, Львова, Москвы, Харькова, Уфы, Воронежа и Симферополя. Под её руководством также систематически проводилось исследование античных и средневековых надписей и архивных материалов, составлялись палеографические таблицы.

Выставка продлится до 11 июля 2017 года.