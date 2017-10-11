Выставка по итогам плэнера в арт-отеле Украина

Капсульная выставка одного экспоната «Византийское блюдо с изображением льва» открылась в Византийской экспозиции.



4 октября в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открылась выставка одного экспоната под названием «Византийское блюдо с изображением льва». Данная выставка приурочена ко Всемирному дню животных, который во всем мире отмечается ежегодно в этот день. На выставке представлено византийское белоглиняное глазурованное блюдо XIII века с изображением льва — главного персонажа средневековых бестиариев (для справки: бестиарий —… читать »