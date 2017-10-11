Выставка по итогам плэнера в арт-отеле Украина

13 октября Севастопольский арт-отель «Украина» (пл.Ушакова) приглашает всех желающих на открытие итоговой выставки юбилейного академического севастопольского плэнера.
Совершенно «свежие» картины отображают впечатления художников после посещения Херсонеса и Балаклавы, а также многих других знаковых мест Севастополя. Будучи традиционными, можно сказать — классическими, пейзажи, написанные в ходе пленэра, насыщены новизной настроения, эмоциональной составляющей и, конечно, личного восприятия каждого из мастеров.
Галерея из живописных полотен разместилась в холле гостиницы.
Открытие в 17:00.
Фото с сайта news.sevas.com