Выставка по итогам плэнера в арт-отеле Украина

11 октября 2017     37
Выставка по итогам плэнера в арт-отеле Украина

13 октября Севастопольский арт-отель «Украина» (пл.Ушакова) приглашает всех желающих на открытие итоговой выставки юбилейного академического севастопольского плэнера.
Совершенно «свежие» картины отображают впечатления художников после посещения Херсонеса и Балаклавы, а также многих других знаковых мест Севастополя. Будучи традиционными, можно сказать — классическими, пейзажи, написанные в ходе пленэра, насыщены новизной настроения, эмоциональной составляющей и, конечно, личного восприятия каждого из мастеров.

Галерея из живописных полотен разместилась в холле гостиницы.

Открытие в 17:00.

Фото с сайта news.sevas.com

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