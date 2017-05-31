Выставка раритетной телевизионной техники в Технической библиотеке

1 июня в 12:00 в Технической библиотеке (ул. Маршала Бирюзова, 9) состоится открытие атмосферной выставки раритетной телевизионной техники.

Посетителям выставки будет представлена история развития телевизионной техники от первых комнатных антенн до мультифункциональных ТВ-приставок, передающих сигнал в HD-качестве, которые позволяют не просто смотреть телевизор, но и управлять эфиром.

В экспозиции более 20 единиц ретро-техники, среди которых настоящие легенды. Эти радиоприемники были предметом мечтаний миллионов граждан и непременным атрибутом быта, они сопровождали семейные вечера и становились свидетелями важнейших исторических событий. В них оживала эпоха, и выставка дает уникальную возможность ощутить себя путешественником во времени.

Здесь будет интересно всем: на выставке создан антураж для фотографирования и сэлфи, действует специализированный книжно-журнальный и просветительский виртуальный блоки для увлекающихся телевизионной техникой и историей. В день открытия посетителей ждут приятные сюрпризы.

Организаторы выставки – компания Viasat, телеканал об истории Viasat History HD, Интернет-провайдер СевСтар. Соорганизатором выставки выступает севастопольская Централизованная библиотечная система для взрослых.

Вход свободный.