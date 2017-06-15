Выставка «Религиозная эмаль Зураба Церетели» откроется в Херсонесе

16 июня 2017 года в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открывается выставка «Религиозная эмаль Зураба Церетели», которая пройдет в рамках мероприятий, посвященных 260-летию Российской академии художеств. Экспозицию составят перегородчатые эмали из серии «Библейские сюжеты» и скульптура Георгий Победоносец — модель памятника «Добро побеждает Зло».

Сила характера и удивительная энергия, дерзость экспериментатора и неожиданный художественный взгляд составляют портрет Зураба Церетели – мастера, который смог объединить своими творческими поисками буквально все виды, жанры, техники изобразительного искусства. Произведения художника, созданные в различных видах изобразительного искусства, украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ и многих зарубежных государств, включая США, Японию, Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Бразилию, Израиль, Сирию, Уругвай и др.

Среди выдающихся достижений Церетели в области изобразительного искусства – произведения, выполненные в технике перегородчатой эмали. Обратившись в 1960-е годы к детальному изучению древней технологии, мастер поднял этот вид искусства на качественно иной уровень — обогатил спектр цветов, расширил технологические возможности и создал новый вид – объемную эмаль. Синтез элементов декоративного искусства, авторской живописной красочной гаммы придает его произведениям неповторимое образное звучание. Сегодня мы можем видеть монументальные эмалевые панно, уникальные объемные эмали, которым нет аналогов в мире.

Библейская тема — одна из центральных в творчестве художника. Она воплощена З.К.Церетели в сотнях произведений — цикле монументальных бронзовых барельефов, составивших грандиозную композицию «Познание Добра и Зла» в Галерее искусств в Москве, произведениях станковой пластики, круглой скульптуре, эмалях.

Работы мастера решены в очень строгой, почти графической манере. Одновременно наполнены цветовым звучанием, которое возникает благодаря контрастам насыщенного золотистого фона и пятен синего, белого, красного, звучно-зеленого цвета, обозначающих фигуры, элементы пейзажа. Их сравнительно небольшой, размер придает экспозиции оттенок камерности. Она подобна доверительной беседе мастера со зрителем на вечные темы.

Выставка продлится до 12 августа 2017 года.

Вход 100 руб.