Выставка «Русская Православная Церковь и Дом Романовых после Революции 1917 года (1917-2017)» в Херсонесе

23 мая в рамках проведения памятных дней в честь 230-летия посещения Крыма Императрицей Екатериной II Великой, а также к 100-летию русских революций 1917 года, в целях сохранения исторического и культурного наследия Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический», Императорский Культурный Центр и Дворянское Собрание Крыма представляют выставку «Русская Православная Церковь и Дом Романовых после Революции 1917 года (1917-2017)», которая будет проходить по благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященного Митрополита Cимферопольского и Крымского Лазаря.

Всероссийская выставка «Русская Православная Церковь и Дом Романовых после Революции 1917 года (1917-2016)» представляет интерес как для познания прошлого нашего Отечества, так и для поисков путей дальнейшего развития России. Основой экспозиции стали фотографии и документы, зафиксировавшие важнейшие события в жизни Императорской фамилии в годы изгнания (1917-1991) и в период возвращения на Родину (с 1991 г. по настоящее время), преимущественно связанные с духовным соработничеством Российской царской династии и Русской Православной Церкви.

Также в экспозицию включены автографы членов Императорского Дома Романовых, оставленные в книгах почетных гостей Херсонесского музея, и фотографии Императора Николая II с семьей на раскопках древнего Херсонеса.

Официальное открытие в 15:00.

Выставка продлится с 23 мая по 10 июня 2017 года

Место проведения: в новом выставочном зале на 2 этаже Византийского корпуса Херсонесского музея (г. Севастополь, ул. Древняя, д. 1).

Фото с сайта chersonesos-sev.ru