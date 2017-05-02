Выставка Сергея Берлова «Во имя жизни» в СЦКиИ

5 мая в Севастопольском Центре Культуры и Искусств (ул. Ленина, 25) СЦКиИ откроется персональная выставка севастопольского художника, члена Российской Ассоциации художников-маринистов и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП Юнеско – Сергея Берлова «Во имя жизни», приуроченная ко Дню Победы в Великой отечественной войне и посвященная мужеству, красоте и жизнеутверждающей весне.

В экспозицию войдут картины, написанные художником за последний год работы. В их числе – сюжетные полотна и пленэрная живопись – всего более двадцати работ. Центральной картиной экспозиции станет «Бессмертный полк» – символико-смысловой коллаж, являющийся, по словам автора, своеобразным обращением новых поколений к некой тонкой материи, куда уходят люди, сделавшие многое и даже невозможное для того, чтобы их потомки жили, чтобы жило их Отечество.

Выставка будет включать три раздела. В первый, посвященный Великой Отечественной войне войдет уже упомянутое центральное полотно «Бессмертный полк», а также картина «Июль 1942-го», подаренная художником Музейному историко-мемориальному комплексу героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея», работа «Последний рубеж» и некоторые другие.

Во второй раздел войдут работы историко-патриотического характера, тоже выполненные маслом, и посвященные истории флота и Севастополя. В третьем будут представлены крымские пейзажи, написанные во время последних пленэров, в которых участвовал художник в Севастополе, Евпатории, Судаке и других городах и живописных местах полуострова.

Выставка «Во имя жизни» продлится в СЦКиИ до 15 мая

Источник сцки.рф