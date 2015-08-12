Выставка «Сильным от красивых»
21 февраля арт-отель «Украина» и «Творческое объединение южнорусских художников в Севастополе» приглашают севастопольцев и гостей города на выставку «Сильным от красивых».
Название выставки говорит само за себя — женщины-художники поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества.
В выставке принимают участие: Елена Вильчукова, Елена Волкова, Елена Волкова-младшая, Елена Молчанова, Варвара Грищенко, Екатерина Спиртус, Наташа Перова, Мария Чепелева, Лариса Ушакова, Алина Шаровская-Константинова, Дарья Щукина.
В экспозиции разместились 53 живописных произведения.
Церемония открытия в 17:00.
Фото с сайта VK