Выставка «Сильным от красивых»

Название выставки говорит само за себя — женщины-художники поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества.

21 февраля арт-отель «Украина» и «Творческое объединение южнорусских художников в Севастополе» приглашают севастопольцев и гостей города на выставку «Сильным от красивых».

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