Выставка «Синестезия. Там, где ярко» в музее Крошицкого

17 мая в 16:00 в Севастопольском Художественном музее им. Крошицкого состоится открытие выставка «Синестезия. Там, где ярко».

Выставка посвящена основной теме Международной акции «Ночь музеев 2017», заявленной Художественным музеем — «Цветовые коды изобразительного искусства».

В рамках этой акции музей раскрывает вот уже пятый год «фундаментальные законы», лежащие в основе изобразительного искусства (в самой акции принимаем участие с 2012 года). Посвящали проект свету как основе всего, в том числе — цвета, пространству, времени… и вот возвращаемся к цвету, но уже не с точки зрения его физической природы, а как к неотъемлемой части художественной практики.

На выставке представлены произведения из фондов музея, дополненные работами современных художников.

Фото с сайта news.sevas.com