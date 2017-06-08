Выставка «Херсонес – Сирия и Ближний Восток. Контакты длиной в тысячелетия»

6 июня в выставочном зале Античного корпуса Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоялось торжественное открытие выставки «Херсонес – Сирия и Ближний Восток. Контакты длиной в тысячелетия». Данная выставка реализована в рамках проекта по истории культурного и национального многообразий Крыма.

На выставке представлены археологические предметы, найденные на территории Херсонеса и его ближней округи. Представленные артефакты свидетельствуют о длительных и тесных отношениях региона с Сирией и странами Ближнего Востока, о влиянии восточной культуры на жизнь древнего города.

На выставке можно увидеть предметы из стекла, керамики, металла. Это бытовые вещи, украшения и предметы культового назначения и личного благочестия. Диалог культур народов Крыма и Ближнего Востока на протяжении тысячелетий имел разный характер и интенсивность, но никогда не прерывался.

Выставка продлится до 6 августа, время работы с 9:00 до 19:00.

Фото с сайта chersonesos-sev.ru