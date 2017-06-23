Выставка «22 июня 1941 года. Трагическое начало»

22 июня в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя (ул. Ленина, 35) открылась выставка Государственного музея политической истории России «22 июня 1941 года. Трагическое начало».

Выставка «22 июня 1941 года. Трагическое начало» посвящена противоречивому и судьбоносному периоду истории страны. Она представляет исторические материалы, связанные с трагической датой начала Великой Отечественной войны и предшествующими этому роковому дню событиями.

Представленные на выставке материалы – документы, плакаты, газеты, фотографии, выдержки из писем и мемуаров – рассказывают о внутренней политике руководства СССР накануне тяжелых испытаний; о противоречивости внешней политики советского руководства в предвоенный период. Также выставка рассказывает о трагедии начального периода Великой Отечественной войны (внезапно ли было нападение гитлеровской армии? Как вело себя высшее руководство страны и армии в начале войны? В чем причины огромных людских потерь советских вооруженных сил в первые месяцы войны?). Отдельные стенды экспозиции посвящены героизму народа и Красной армии в 1941–1942 гг. (подвиг защитников Брестской крепости, оборона Смоленска, Москвы и Ленинграда). Не обошли стороной авторы выставки и вопросы сотрудничества народов в рамках антигитлеровской коалиции. Также экспозиция рассказывает о неизбежности Великой Победы над нацисткой Германией.

В рамках совместного проекта с Государственным музеем политической истории России, Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя представит на выставке материалы из фондов музея: фотографии, документы, личные вещи, предметы быта, обмундирование, специнструменты минеров, рассказывающие о жизни в довоенном Севастополе, о первой ночи и первых жертвах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., подготовке флота и города к 250-дневной обороне в июне-сентябре 1941 г.

Память о тех грозных годах – как и не утихающая скорбь – навсегда останется в наших сердцах.

Выставка «22 июня 1941 года. Трагическое начало» будет работать в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя до 20 августа.