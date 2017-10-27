Выставки Анны Сорокиной в Севастополе

27 октября 2017     94
Выставки Анны Сорокиной в Севастополе

2 и 4 ноября севастопольская художница Анна Сорокина и Центральная библиотечная сеть для взрослых приглашают гостей и жителей города посетить выставки «Графика по произведениям Велимира Хлебникова» и «Скиталец»

2 ноября в 16:00 в ЦГБ им. Л. Н. Толстого (Ленина, 51) откроется выставка «Графика по произведениям Велимира Хлебникова».

Эта камерная выставка — взгляд художника на литературу, взгляд читателя сквозь время, взгляд человека в суть мира.
Графические листы, представленные в экспозиции, визуальная интерпретация литературных экспериментов одного из крупнейших деятелей русского авангарда, поэта, прозаика Виктора Владимировича Хлебникова. Однако их трудно назвать только лишь иллюстрацией. «Словотворчество» Хлебникова, его футуристические идеи художник трансформирует в изображение смело и свободно. Анна Сорокина рисует сюжеты, персонажей, символы, метафоры, «погружения и восхождения». Она читает текст, рисует текст, проживает текст, преображает текст. Она наделяет смыслы самостоятельностью бытия и даже некоторой самостью.

4 ноября в 16:00 в Четвёртой библиотеке (Хрюкина, 10) начнет работу выставка «Скиталец».

Основой экспозиции стала одна очень интересная книга. Она создана художником.

На выставке она занимает особенное место и существует в формате «авторской книги», выполненной вручную, а также в цифровом формате.

Книга «Скиталец» — 16 книжных, иллюстрированных разворотов с авторским текстом «о единой душе, проживающей наши жизни, о неделимом божественном начале, которое нас объединяет». Художник размышляет о земной жизни, как о путешествии, и дополняет книжные страницы живописью и графическими картинами, многие из которых в таком формате будут впервые представлены публике.

Выставки проходят на проектной платформе АЗЪБУКАРТ – искусство, книги и коммуникация. Сопровождаются информационно-образовательным блоком: тематическими показами из мультимедийной коллекции международного проекта Государственного Русского музея – «Русский музей: виртуальный филиал», подборкой книжных изданий.
Обе выставки принимают участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет»

Вход свободный

Контактный телефон для регистрации на экскурсию +7 978 023 81 29

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