В культурно-информационном центре открылись выставки посвящённые профессиональному празднику рыбаков

7 июля к профессиональному празднику рыбаков в КИЦ открылись две выставки «О море, море…» и «Морская профессия», где представлены более 40 произведений живописи и графики и более 20 уникальных чёрно-белых фотографий 70-80 -х годов XX века.

В церемонии открытия приняли участие председатель Севастопольского отделения союза художников России Владимир Ольхов и заместитель председателя Венера Курмаева.

Волны, чайки, скалы, брызги пены, лодки, рыбацкие снасти – кажется, что в воздухе выставочного зала витает запах свежего морского бриза, шума набегающей волны и ветра. Это общее настроение созданное коллективом Севастопольских художников, как слаженный оркестр, где работы опытных мастеров кисти Чурсина Ю.К., Шадрина А.П. соседствуют с известными далеко за пределами Севастополя и Крыма работами Шипилина И.Н., Ярышкина А.Л., Новикова В.А. Многие из художников, представленных в этом зале, ведут активную выставочную деятельность, среди них Ольхов В.Н., Евтушок А.В., Варвара и Иван Грищенко, Карпов Н.М., Шадура А.И. И как естественный процесс течения самой жизни, в этом ансамбле гармонично и уверенно звучат работы молодых художников Дыманта А.Л., Сорокиной А.Д., Таран А.Д., Щериля М.Л., Грищенко Р.И.

Фотовыставка из фондов Музея истории рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна им. А. В. Буряченко «Морская профессия» привлекает внимание прежде всего уникальностью фотографий. Все представленные работы проникнуты великим уважением к рыбацкой профессии, поэтизируют нелегкие океанские будни. Мгновения, остановленные разными поколениями фотографов , наполняют души посетителей свежими морскими ветрами и романтикой, которую может дарить только море.

Продлятся выставки до конца июля.

Вход свободный.