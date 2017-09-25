В Севастополе проходит «ХХ Традиционный Академический Севастопольский пленэр»

25 сентября Арт-отель «Украина», Творческое объединение южно-русских художников (ТОЮРХ), при поддержке Главного Управления культуры г. Севастополя объявляют о начале «ХХ Традиционного Академического Севастопольского пленэра».

За 20 лет пленэр стал известным далеко за пределами Севастополя и Крыма. В разное время в нём принимали участие одни из лучших художников России, Украины, мастера из стран дальнего зарубежья.

На базе «Традиционного Севастопольского пленэра» в 2015 году было возрождено «Творческое объединение южно-русских художников» (ТОЮРХ), ранее действовавшее с 1891 по 1921 г.г..в Одессе. Ядро современного ТОЮРХ составляют одни из лучших севастопольских и крымских художников.

В 2015-2016 г.г. с большим успехом прошли передвижные выставки Товарищества в городах юга России: Севастополе, Ставрополе, Майкопе, Ростове-на-Дону с заключительной экспозицией в зале Академии художеств в Москве. Работы признанных мастеров живописи, отобразивших красоту Севастополя и Крымских пейзажей, поразили тысячи зрителей.

Уже третий год Севастопольский пленэр курирует Российская Академия художеств, с 2015 г. ему присвоен статус Академического пленэра. Творческую группу возглавляет академик, член Президиума РАХ, председатель южного регионального отделения РАХ, профессор, выдающийся скульптор Сергей Николаевич Олешня.

Откроется пленэр 25 сентября в 17:00 выставкой-ретроспективой в галерее Арт-отеля «Украина» и 27 сентября в 16:00 выставкой-ретроспективой в залах Севастопольского художественного музея имени М.П. Крошицкого .

За время пленэра участники побывают в самых живописных местах Крыма, поработают вместе с юными талантами Севастопольской художественной школы, мечтающими посвятить свою жизнь искусству.

Завершится XX пленэр масштабной итоговой праздничной выставкой в холле арт-отеля «Украина» 15 октября 2017 г.

Фото с сайта sevas.com