«Графика севастопольских художников» в музее Крошицкого

26 мая в 16:00 в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) откроется выставка «Графика севастопольских художников» — дар музею коллекционера С.С.Морозова.

Благородно и достойно уважения желание дарить произведения искусства музеям. Ведь это не только «долгая память» в обществе для художника или коллекционера. Это поступок, дающий возможность публике любоваться красотой произведений, которые могли бы на долгие годы оказаться «спрятанными» в частных коллекциях.

Щедрый дар Севастопольскому художественному музею решил преподнести директор и владелец галереи «Крымская авторская живопись» Сергей Станиславович Морозов. Галерея была создана в Севастополе в 2008 году. В ее названии красноречиво обозначен круг интересов и направление собирательской деятельности – это произведения местных авторов: севастопольских и крымских художников, как современных, так и прошлых лет.

На отечественном художественном рынке в большей степени востребованы живописные работы. К сожалению, многие приобретатели предметов искусства продолжают пренебрежительно относиться к графике, часто воспринимая ее как второстепенную, вспомогательную или подготовительную, и отказывают ей в самостоятельной эстетической ценности. С.С.Морозов, несмотря на низкую динамику продаж графики, неизменно «для души» пополнял и пополняет собрание рисунками и акварелями севастопольских авторов. Многолетняя дружба и общение с известным московским художником-иллюстратором Вадимом Челаком воспитали в коллекционере понимание сложности процесса создания графических произведений и привили умение воспринимать их изысканно-условную организацию пространства листа.

Неудивительно, что, выбирая и продумывая формат выставки, проводившейся в 2015 году в музейном пространстве, галерист решил представить публике именно графическое наследие нескольких севастопольских художников, творческие индивидуальности которых сформировались во второй половине XX века. Среди них и именитые, отмеченные наградами и званиями мастера – Анатолий Сухоруких, Павел Мирошниченко, Николай Шеметов, и не менее известные художники – Наталия Василенко, Павел Саушкин, Михаил Кобыленков, Владимир Озерников.

Нынешняя экспозиция не только повторяет выставку 2015 года, прошедшую с большим успехом и запомнившуюся любителям искусства, но по решению Сергея Станиславовича Морозова навсегда останется в коллекции Севастопольского художественного музея.

Фото с сайта news.sevas.com