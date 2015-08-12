Исторический Вернисаж:
выставка «Фотоаппарат Калашникова»
19 февраля Государственный историко-археологической музей-заповедник «Херсонес Таврический» презентует новый выставочный проект — «Исторический вернисаж».
В рамках проекта в течение 2017 года на территории музея-заповедника вниманию посетителей будут представлены разноплановые тематические экспозиции: фотовыставки, произведения современных художников, публикация уникальных материалов из архива музея.
19 февраля открывается первая выставка этого просветительского проекта – «Фотоаппарат Калашникова».
Она познакомит зрителей с творчеством Михаила Калашникова – талантливого человека, который запечатлел важнейшие моменты истории СССР первой половины XX века. Фотокорреспондент газеты «Правда» Михаил Калашников погиб около Севастополя в апреле 1944 года. Дело его жизни достойно продолжила жена – Мария Ивановна, а сохранила и предоставила для этой выставки бесценные материалы их дочь – Майя Михайловна Калашникова.
Открытие выставки в 14:00.