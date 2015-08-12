Исторический Вернисаж: выставка «Фотоаппарат Калашникова»

19 февраля открывается первая выставка этого просветительского проекта – «Фотоаппарат Калашникова». Она познакомит зрителей с творчеством Михаила Калашникова – талантливого человека, который запечатлел важнейшие моменты истории СССР первой половины XX века. Фотокорреспондент газеты «Правда» Михаил Калашников погиб около Севастополя в апреле 1944 года. Дело его жизни достойно продолжила жена – Мария Ивановна, а сохранила и предоставила для этой выставки бесценные материалы их дочь – Майя Михайловна Калашникова.

В рамках проекта в течение 2017 года на территории музея-заповедника вниманию посетителей будут представлены разноплановые тематические экспозиции: фотовыставки, произведения современных художников, публикация уникальных материалов из архива музея.

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