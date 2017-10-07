Капсульная выставка одного экспоната «Византийское блюдо с изображением льва» открылась в Византийской экспозиции.

4 октября в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открылась выставка одного экспоната под названием «Византийское блюдо с изображением льва».
Данная выставка приурочена ко Всемирному дню животных, который во всем мире отмечается ежегодно в этот день.
На выставке представлено византийское белоглиняное глазурованное блюдо XIII века с изображением льва — главного персонажа средневековых бестиариев (для справки: бестиарий — средневековый сборник зоологических статей с иллюстрациями, в которых подробно описывались различные животные в прозе и стихах).
Выставка продлится до 2 ноября.