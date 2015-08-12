Книжная выставка
«След в наших судьбах и сердцах»

21 февраля 2017 - Просмотров: 19
Выставка "След в наших судьбах и сердцах"

21 февраля ко Дню Защитника Отечества библиотека Культурно Информационного Центра (Ул. П. Корчагина, 1) подготовила книжную выставку «След в наших судьбах и сердцах», посвященную военным писателям и журналистам.

В действующей армии во время Великой Отечественной Войны служило свыше 1000 писателей, из которых 471 с войны не вернулся. С первого дня войны советские писатели и корреспонденты начали коллективную летопись великого подвига народа, в перерывах между боями они создавали свои искренние и правдивые статьи и очерки о героизме воинов.

Именно они донесли до современного поколения историю человеческих судеб и поступков людей, от которых чаще всего зависела жизнь многих, раскрыли героизм и мужество фронтовиков, высокий боевой дух советского народа.

В первом разделе выставки представлены литературные произведения, репортажи, очерки военных писателей и корреспондентов, которые в разное время принимали участие в боях за Севастополь и рассказали о бессмертном подвиге нашего города. В четвертой книге серии «Севастополь. Историческая повесть» читатели могут познакомиться с «Записками корреспондента» Александра Хамадана и рассказами «Морская душа» Леонида Соболева.

Второй раздел выставки посвящен писателям-фронтовикам: Андрею Платонову, Василию Кучеру и Афанасию Красовскому.

Экспозиция представляет большой интерес для всех, кто хочет больше узнать о героическом прошлом своего города, ближе познакомиться с творчеством писателей-фронтовиков, участвовавших в обороне и освобождении нашего родного города.

Познакомиться с произведениями, представленными на книжной выставке можно в рабочие дни библиотеки до 6 марта.

Выставки ,

Прокомментировать
Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы для того,
чтобы оставлять комментарии.

Войти
Зарегистрироваться

Читайте также в рубрике Выставки


Выставка «Великий и могучий, правдивый и свободный…»Выставка «Великий и могучий,
правдивый и свободный…»

21 февраля в библиотеке Культурно-информационного центра открывается книжная экспозиция «Великий и могучий, правдивый и свободный…», посвященная Дню родного языка. Язык является настоящим ключом к драгоценному наследию прошлого, тонкий и гибкий инструмент, с помощью которого выражается человеческая мысль. Язык формирует сознание человека, его знание помогает расширить кругозор, глубже проникнуть в духовную культуру своего народа.


Ленинградские мотивы Якова БасоваВыставка акварелей Якова Басова

23 февраля в 17-00 в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) откроется выставка картин народного художника Украины, лауреата государственной премии Республики Крым Якова Басова «Севастополь – Ленинград – Крым – Россия». Яков Басов – художник высокой нравственности и интеллекта, наполненный любовью к людям. Темы родной России, Крыма, Севастополя и Ленинграда незримо связаны в […]


Выставка "Сильным от красивых"Выставка «Сильным от красивых»

21 февраля арт-отель «Украина» и «Творческое объединение южнорусских художников в Севастополе» приглашают севастопольцев и гостей города на выставку «Сильным от красивых». Название выставки говорит само за себя — женщины-художники поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества. В выставке принимают участие: Елена Вильчукова, Елена Волкова, Елена Волкова-младшая, Елена Молчанова, Варвара Грищенко, Екатерина Спиртус, Наташа Перова, Мария Чепелева, […]


Выставка "Красная Армия всех сильней"Выставка «Красная Армия всех сильней»

20 февраля Севастопольский художественный музей приглашает жителей и гостей города на выставку тематического плаката из фондов музея «Красная Армия всех сильней». Среди праздников, доставшихся нам по наследству от Советского Союза, особенно почитаем «День Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ)», который сейчас мы именуем «Днём защитника Отечества».


Исторический Вернисаж: выставка «Фотоаппарат Калашникова»Исторический Вернисаж:
выставка «Фотоаппарат Калашникова»

19 февраля Государственный историко-археологической музей-заповедник «Херсонес Таврический» презентует новый выставочный проект — «Исторический вернисаж». В рамках проекта в течение 2017 года на территории музея-заповедника вниманию посетителей будут представлены разноплановые тематические экспозиции: фотовыставки, произведения современных художников, публикация уникальных материалов из архива музея. 19 февраля открывается первая выставка этого просветительского проекта – «Фотоаппарат Калашникова».



Виртуальная детская библиотека

Размещение рекламы

  • RSS Подписка
    RSS Комментариев
    Реклама на сайте
    Вебкамеры

  • On-line радио


    Выкл


  • Фотопрогулки по Крыму и Севастополю

  • Фотолента



    День археолога в Херсонесе


    День Крещения Руси
    в Херсонесе


    Авиадартс


    ВелоПобеда - 2016


    День славянской письменности и культуры


    2 года в составе России


    «Севастопольская красавица - 2016»


    Форт «Максим Горький»


    ВелоНочь


    Турслёт - 2015


    И мы сделали это! ДиноФест


    Исторический клуб морских путешествий


    Парад победы - 70 лет


    Севастопольский парад 1 Мая


    Русская весна


    Наша Великая Победа


    Город выходного дня


    Ночь музеев


    Михайловская батарея


    Сражение при Альме

  • Архивы

    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011