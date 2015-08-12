21 февраля ко Дню Защитника Отечества библиотека Культурно Информационного Центра (Ул. П. Корчагина, 1) подготовила книжную выставку «След в наших судьбах и сердцах», посвященную военным писателям и журналистам.

В действующей армии во время Великой Отечественной Войны служило свыше 1000 писателей, из которых 471 с войны не вернулся. С первого дня войны советские писатели и корреспонденты начали коллективную летопись великого подвига народа, в перерывах между боями они создавали свои искренние и правдивые статьи и очерки о героизме воинов.

Именно они донесли до современного поколения историю человеческих судеб и поступков людей, от которых чаще всего зависела жизнь многих, раскрыли героизм и мужество фронтовиков, высокий боевой дух советского народа.

В первом разделе выставки представлены литературные произведения, репортажи, очерки военных писателей и корреспондентов, которые в разное время принимали участие в боях за Севастополь и рассказали о бессмертном подвиге нашего города. В четвертой книге серии «Севастополь. Историческая повесть» читатели могут познакомиться с «Записками корреспондента» Александра Хамадана и рассказами «Морская душа» Леонида Соболева.

Второй раздел выставки посвящен писателям-фронтовикам: Андрею Платонову, Василию Кучеру и Афанасию Красовскому.

Экспозиция представляет большой интерес для всех, кто хочет больше узнать о героическом прошлом своего города, ближе познакомиться с творчеством писателей-фронтовиков, участвовавших в обороне и освобождении нашего родного города.

Познакомиться с произведениями, представленными на книжной выставке можно в рабочие дни библиотеки до 6 марта.