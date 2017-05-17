«Край голубых холмов » — выставка к 140-летию М.Волошина в КИЦ

16 мая в библиотеке Культурно-информационного центра для всех ценителей творчества Максимилиана Александровича Волошина открылась книжно–иллюстративная выставка «Край голубых холмов», посвященная 140-летию со дня рождения поэта.

Его личность, невероятная по глубине таланта, была очень известна в художественной среде Серебряного века. Он был поэтом и переводчиком, художником и искусствоведом, литературным и театральным критиком.

Много путешествуя по разным странам и городам, стремясь познать мир и найти в нем собственное место, Волошин нашел приют в Крыму. Крым и Максимилиан Волошин – это неразрывно связанные между собой явления. В его жизни самым главным и значимым стал Коктебель. М.Волошин считал Коктебельский пейзаж одним из «самых красивых земных пейзажей». «Нигде, ни в одной стране, я не видел такого разнообразия типов природы. Такого соединения морского и горного пейзажа, со всем разнообразием широких предгорий и степных далей. Положение его на границе морских заливов, степи и гор делает его редким и единственным в смысле местности», — писал он.

Уютный Дом поэта в Коктебеле стал надежным приютом, духовной жемчужиной для русской интеллигенции, положение которой в те годы было достаточно сложным.

Под крышей его дома соединялись судьбы людей, завязывались новые связи, вынашивались идеи, имеющие порой мировое значение. Сюда приезжали те, кто интересовался своеобразием крымской природы, а самое главное – талантливой, уникальной личностью самого хозяина. В Доме поэта в разное время гостили Эмиль Верхарн, Вячеслав Иванов, Николай Гумилев, Константин Бальмонт, Константин Богаевский, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Марина Цветаева, Илья Эренбург, Алексей Толстой и многие другие.

Большинство, кто побывал в доме Волошина, сохранили впечатления о нем и его хозяине в своих воспоминаниях и дневниках. Он обладал внешностью, которая вдохновляла близких ему художников и поэтов создавать его портреты. В литературе, представленной на выставке, читатели смогут познакомиться с личностью М.Волошина через воспоминания Марины Цветаевой, Александра Белого и Всеволода Рождественского.

С 1928 по 1961 г. пребывавший под полным запретом, затем «дозволенный» как художник, М.А.Волошин в 1977 году, в связи со 100-летним юбилеем, был возвращен в историю русской литературы. Но лишь в последние годы его творчество вырвалось из архивных стен и во все возрастающем объеме пошло в печать: не только стихи, но и статьи, и дневники, и воспоминания, и письма.

Читатели смогут узнать много интересных фактов из биографии Максимилиана Волошина и познакомиться с его богатым литературным наследием в следующих изданиях:

— сборник материалов под ред. Р.И.Попова «Максимилиан Волошин» — художник»

— сборник под ред. Д.Лосева «Максимилиан Волошин в стихах и портретах современников»

— А.Белый «Начало века»

— «Крым. Поэтический атлас» составитель А.Н.Рудяков, В.П.Казарин

— М.Волошин «Лики творчества»

— М.Волошин «Средоточье всех путей…»

— М.Волошин «Парижа я люблю осенний, строгий плен…»

— М.Волошин «Закрыт нам путь»

Выставка рассчитана на широкий круг читателей. Для любителей живописи подготовлен видеопроект «Акварели Максимилиана Волошина».

Продлится выставка до 1 июня 2017 года.