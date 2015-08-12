С 6 марта в Севастопольском художественном музее имени М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) проходит выставка «Любовь, добро и красота Татьяны Яблонской».

На выставке представлено около 50 живописных и графических произведений украинской художницы Татьяны Ниловны Яблонской (1917-2005) из фондов музея и частных собраний. Небольшая экспозиция не позволяет в полной мере проследить эволюцию творчества мастера, но некоторые этапные произведения, благодаря «высокому художественному качеству», точности найденного образа, погружают зрителя в атмосферу послевоенного времени, знакомят с новыми тенденциями в живописи 2-ой половины XX века.

В истории советского изобразительного искусства довольно редко встречались личности, в творчестве которых отразилась бы целая эпоха. Т.Н. Яблонской удалось в своих работах выразить идеалы сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых… годов, и вместе с тем, остаться интересной современному зрителю.

Выставка приурочена к к 100-летию со дня рождения автора.