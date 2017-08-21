Международный арт-проект «Нереализм» в музее Крошицкого

24 августа в 16:00 в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого (Нахимова, 9) состоится открытие международной выставки «Нереализм» (Казань – Севастополь – Кёльн).

«Нереализм» — это вторая часть международного арт-проекта, который объединяет перспективных художников из Севастополя, Казани и Германии, раскрывает потенциал современного искусства и показывает его многочисленные грани, в том числе – абстрактную.

Абстрактное искусство – одна из наиболее сложных форм проявления творческого движения в культуре, где нет прямых связей с действительностью. Реальность материального мира уже не дает подходящего кода для истолкования художественного произведения. Художником двигает неукротимое желание дойти до сущности, достигнуть всех мыслимых пределов, заглянуть в запредельное и прорваться к абсолютной свободе.

Мысль о том, что прекрасное – это не красота живых существ, а «прямое и круглое… прекрасное само по себе», была высказана Платоном более двух с половиной тысяч лет назад. Высшей целью стало постижение абсолюта, «чистых сущностей», пластических и духовных. На смену предмету, существующему во времени и пространстве, приходит комбинация чистых линий, форм и цветовых пятен, не соответствующая реальному объекту.

Абстракционизм приводит художественное творчество к созданию беспредметных пластических, цветовых, ритмических композиций, возбуждающих свободные ассоциации, порождающих движение мысли и эмоциональный эффект, но не несущих определенного сюжетного содержания. Абстракционизм понимается как конечный и высший этап становления искусства, «очистивший» себя от предметной изобразительности. Идеи абстракционизма и сегодня дают художникам широкие возможности самовыражения. Варианты и мотивации создания абстрактных произведений бесконечны, как и бесконечны варианты их прочтения.

Севастополь представляют члены Творческого союза художников и искусствоведов «Академия абстракционизма»: председатель «Аа», живописец Владимир Бойченко, кандидат искусствоведения Ксения Горбунова, фотограф Юрий Манько и график Анна Сорокина. От Казани в проекте участвуют члены Союза художников СССР и России Махмут Вагапов, Ринат Насыров, Александр Лопаткин и Рустам Салихов. Со стороны Кёльна выступают Риа Герт, Вернер Нойманн, Райнхарт Мундт, Мартье Верхоевен и руководитель проекта Галина Зайдель.