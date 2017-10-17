«Мои истории» Акварель — персональная выставка севастопольского художника Александра Воцмуша

18 октября в 16:00 в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) откроется персональная выставка севастопольского художника Александра Воцмуша «Мои истории». Акварель.

“О выставке и о себе”

“…Внутри меня постоянно играет музыка. И когда у меня появилась гитара, я стал сочинять песни.

Это маленькие истории про людей.

Эти песни чем-то схожи с моими акварелями.

Любой сюжет можно изобразить в красках или музыкальной поэзии.

Искусство, для меня, это взаимодействие уже созданных природой законов красоты и отношений между всем живым.

Моя жизнь проходит в дороге. Я много путешествую, встречаю разных людей, бываю в удивительных местах.

В дороге рисую, пишу стихи, песни.

В дороге я забываю себя, я растворяюсь и становлюсь частичкой этого мира.

Спасибо тебе любовь!”

А.Воцмуш

Выставка продлится до 29 октября.

Телефоны для справкок: (8692) 54-31-25, +7(978) 0616608