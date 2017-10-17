«Мои истории» Акварель — персональная выставка севастопольского художника Александра Воцмуша

18 октября в 16:00 в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) откроется персональная выставка севастопольского художника Александра Воцмуша «Мои истории». Акварель.
“О выставке и о себе”
“…Внутри меня постоянно играет музыка. И когда у меня появилась гитара, я стал сочинять песни.
Это маленькие истории про людей.
Эти песни чем-то схожи с моими акварелями.
Любой сюжет можно изобразить в красках или музыкальной поэзии.
Искусство, для меня, это взаимодействие уже созданных природой законов красоты и отношений между всем живым.
Моя жизнь проходит в дороге. Я много путешествую, встречаю разных людей, бываю в удивительных местах.
В дороге рисую, пишу стихи, песни.
В дороге я забываю себя, я растворяюсь и становлюсь частичкой этого мира.
Спасибо тебе любовь!”
А.Воцмуш
Выставка продлится до 29 октября.
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