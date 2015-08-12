«Море» Игоря Шипилина

11 января 2017 - Просмотров: 2
"Море" Игоря Шипилина

с 11 по 21 января в выставочном зале севастопольской организации «Союз художников России» (ул.Репина, 21) будет проходить персональная выставка севастопольского художника Игоря Шипилина «Море».

Художник и бард, Игорь Шипилин известен своей индивидуальной художественной манерой, которая превращает обыкновенные деревья, цветы и море в одушевлённые существа природного мира. Выделяя из общности один конкретный объект, художник превращает остальную часть картины в размытую цветовую поверхность без чётких границ и форм.

В работах мастера присутствуют тончайшие ультраоттенки — именно они пробуждают сложные и совершенно неожиданные ощущения у зрителя. Иногда авторский посыл через картину настолько силён, что действительно создаётся впечатление реального шелеста листьев или шороха волн.

Каждый гость экспозиции вне сомнений получит настоящее эстетическое наслаждение. Официальное открытие выставки состоится в 16:00.

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