«Море» Игоря Шипилина

В работах мастера присутствуют тончайшие ультраоттенки — именно они пробуждают сложные и совершенно неожиданные ощущения у зрителя. Иногда авторский посыл через картину настолько силён, что действительно создаётся впечатление реального шелеста листьев или шороха волн.

Художник и бард, Игорь Шипилин известен своей индивидуальной художественной манерой, которая превращает обыкновенные деревья, цветы и море в одушевлённые существа природного мира. Выделяя из общности один конкретный объект, художник превращает остальную часть картины в размытую цветовую поверхность без чётких границ и форм.

с 11 по 21 января в выставочном зале севастопольской организации «Союз художников России» (ул.Репина, 21) будет проходить персональная выставка севастопольского художника Игоря Шипилина «Море».

Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы для того,чтобы оставлять комментарии.

Читайте также в рубрике Выставки

«Новогодние фантазии

Ирины Антоновой»

28 декабря в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) откроется выставка «Новогодние фантазии Ирины Антоновой». Выставка «Новогодние фантазии Ирины Антоновой» станет своеобразным творческим отчетом художника декоративно-прикладного искусства за десятилетнее участие в новогоднем музейном проекте и позволит почувствовать атмосферу уже ставших историей праздников в музее: «Рождественские окна», «Снежный вальс», «Под снежной пеленою», «Новогодний […]

«Времена года» —

выставка Надежды Кавулич

23 декабря в 17:00 в Малом зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) состоится открытие персональной выставки Надежды Михайловны Кавулич «Времена года». Автор приглашает к диалогу посредством живописи, прекрасной, как цветы. В камерном зале вас ждут 10 полотен. Они восхищают красотой памятных моментов ― ярких или непритязательных, праздничных и будничных. Они […]

Выставка «НеВинные ангелы»

20 декабря в винном клубе «Le Terroir Sevastopol» (ул. Большая Морская 7) откроется самая новогодняя выставка «неВинные ангелы». До Нового года остается две недели, настает время выбирать подарки и загадывать желания, время, когда особенно верится в чудеса. Именно такую атмосферу удалось создать авторам выставки, где каждая работа рассказывает о волшебстве. Живопись, графика, произведения декоративно-прикладного искусства […]

Выставка Анатолия Дыманта

с 20 по 26 декабря в выставочном зале севастопольской организации «Союз художников России» (ул.Репина, 21) будет проходить персональная выставка севастопольского художника Анатолия Дыманта «14-16». Анатолий Дымант родился в Севастополе в 1985 году. Образование получил не совсем творческое — в области точных наук. Активно заниматься искусством Анатолий начал в 2006 году, и уже через несколько лет […]

Выставка «Бой часов раздастся скоро…»

В большом зале Севастопольского художественного музея имени М.П. Крошицкого проходит выставка «Бой часов раздастся скоро…». Дождь из конфетти и серпантинов, пышные юбки, талия Людмилы Гурченко, добрые шутки над советскими канцеляризмами и искристое ожидание Нового года под громкий смех, кружение в танце целой страны… в этом году исполняется 60 лет памятной фразе о «жизни на Марсе», […]