«Море» Игоря Шипилина
с 11 по 21 января в выставочном зале севастопольской организации «Союз художников России» (ул.Репина, 21) будет проходить персональная выставка севастопольского художника Игоря Шипилина «Море».
Художник и бард, Игорь Шипилин известен своей индивидуальной художественной манерой, которая превращает обыкновенные деревья, цветы и море в одушевлённые существа природного мира. Выделяя из общности один конкретный объект, художник превращает остальную часть картины в размытую цветовую поверхность без чётких границ и форм.
В работах мастера присутствуют тончайшие ультраоттенки — именно они пробуждают сложные и совершенно неожиданные ощущения у зрителя. Иногда авторский посыл через картину настолько силён, что действительно создаётся впечатление реального шелеста листьев или шороха волн.
Каждый гость экспозиции вне сомнений получит настоящее эстетическое наслаждение. Официальное открытие выставки состоится в 16:00.