Открытие выставки «Всегда на страже боевой несокрушимый флот морской» ко дню ВМФ РФ

19 июля 2017     26
Открытие выставки «Всегда на страже боевой несокрушимый флот морской» ко дню ВМФ РФ

24 июля, в преддверии Дня Военно-Морского Флота, Главное управление культуры города Севастополя, Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого и Галерея «Арт-Бульвар» приглашают жителей и гостей Севастополя 24 июля в 16 часов на открытие выставки: «Всегда на страже боевой несокрушимый флот морской».

День ВМФ – один из самых любимых еще в СССР, а теперь и в России, праздников. У Военно-Морского Флота поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. Он по праву является предметом гордости граждан России, его история – это упорный ратный труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершенные во славу Отечества.

На выставке будут представлены тематические картины, плакаты и фарфор из коллекции галереи «Арт-Бульвар» и фондов музея им. М.П. Крошицкого. Представленные экспонаты прославляют мужество и самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях и восхваляют немеркнущую славу страны и ее Военно-Морского Флота.

Выставка пройдет в Музее им. М.П. Крошицкого ( пр. Нахимова, 9) с 24 по 30 июля 2017.

Контакты: тел.: (8692) 54-31-25 www.sevartmuseum.info info@sevartmuseum.info

Фото с сайта news.sevas.com

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