Открытие выставки «Всегда на страже боевой несокрушимый флот морской» ко дню ВМФ РФ

24 июля, в преддверии Дня Военно-Морского Флота, Главное управление культуры города Севастополя, Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого и Галерея «Арт-Бульвар» приглашают жителей и гостей Севастополя 24 июля в 16 часов на открытие выставки: «Всегда на страже боевой несокрушимый флот морской».

День ВМФ – один из самых любимых еще в СССР, а теперь и в России, праздников. У Военно-Морского Флота поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. Он по праву является предметом гордости граждан России, его история – это упорный ратный труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершенные во славу Отечества.

На выставке будут представлены тематические картины, плакаты и фарфор из коллекции галереи «Арт-Бульвар» и фондов музея им. М.П. Крошицкого. Представленные экспонаты прославляют мужество и самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях и восхваляют немеркнущую славу страны и ее Военно-Морского Флота.

Выставка пройдет в Музее им. М.П. Крошицкого ( пр. Нахимова, 9) с 24 по 30 июля 2017.

Контакты: тел.: (8692) 54-31-25 www.sevartmuseum.info info@sevartmuseum.info

Фото с сайта news.sevas.com